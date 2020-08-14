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Haberler Denizli 3 ayda 11 su motoru çalan 1’i kadın 4 hırsız tutuklandı

3 ayda 11 su motoru çalan 1’i kadın 4 hırsız tutuklandı

'de , 3 ay içinde 11 adet su motoru çaldıkları iddia edilen 4 kişilik suç şebekesini çökertti. Denizli merkezli yapılan operasyonda, Afyon'da bulunan 6 farklı adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullanılan birbirinden farklı plakalar ile suç unsurları ele geçirildi.

3 ayda 11 su motoru çalan 1’i kadın 4 hırsız tutuklandı

14.08.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,16:04

Denizli'de, 3 ay içinde 11 adet su motoru çaldıkları iddia edilen 4 kişilik suç şebekesi, JASAT timinin Afyonkarahisar'a kadar uzanan takibi sonucu çökertildi. Suç şebekesinin jandarmadaki ifadelerinin ardından 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli kent genelinde 3 ay içerisinde üst üste meydana gelen su motoru hırsızlığı olaylarında benzerlikler tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı. 1'i bayan 4 kişilik şebekenin, yakalanmamak için her hırsızlık olayında farklı plaka kullanması jandarma dedektiflerinin dikkatinden kaçmadı. JASAT timi, Denizli'den çaldıkları su motorlarını Afyonkarahisar iline götürerek satmaya çalışan ve yakalanmamak için sürekli plaka değiştiren suç şebekesini Afyon'a kadar adım adım takip etti.



ADLİYEYE SEVK EDİLEN HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Kimlikleri tespit edilen Hidayet C. (43), Sevcan C. (19), Mevlüt A. (28) ve Murat A. (41), JASAT timinin Baklan ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği müşterek operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerine ait Denizli merkezli Afyonkarahisar'da bulundan 6 farklı adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullanılan birbirinden farklı plakalar ile suç unsurları ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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