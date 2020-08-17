Denizli'nin Kale ilçesinde emekli Ali Humbul (62), fıtık ameliyatı öncesi internette gördüğü 'emekliye kolay kredi' ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilerce dolandırıldı. Kirasını ödeyemediği evini kaybettikten sonra içi boş konteynerde yaşam mücadelesi vermeye başlayan Humbul'a, Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği sahip çıktı. Humbul'un baştan yapılan konteyneri, yeni eşyalarla neredeyse 2 odalı ev haline getirildi.
■ SEBAHATTİN ALP
■ SEBAHATTİN ALP
Ali Amca’nın artık yeni bir evi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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