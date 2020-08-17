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'deki operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

'de ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

17.08.2020, 17:17

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen ev ve aparta düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin katıldığı aramalarda 565 gram esrar, 175 gram metamfetamin, 70 gram eroin, 26 kök kenevir ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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