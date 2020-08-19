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Denizli'de trafik kazası! Sürücünün kıyafeti kan içinde kaldı

Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden biri yaralandı. Kafasını çarparak yaralanan sürücü İshak K.'ya ayakta müdahale yapılırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

19.08.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,16:12