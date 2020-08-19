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'de trafik kazası! Sürücünün kıyafeti kan içinde kaldı

'de iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden biri yaralandı. Kafasını çarparak yaralanan sürücü İshak K.'ya ayakta müdahale yapılırken, nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli'de trafik kazası! Sürücünün kıyafeti kan içinde kaldı

19.08.2020, 15:59 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,16:12

Denizli'de, iki aracın çarpıştığı kazada, sürücülerden biri kafasını çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İshak K. idaresindeki 20 U 1286 plakalı Ford marka hafif ticari araç dönmek istediği sırada Mehmet S. yönetimindeki 20 ZS 051 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kafasını çarpan İshak K.'nın burnundan kanlar aktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri İshak K.'ya ayakta müdahale ederken kaza sebebiyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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