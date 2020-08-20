Böbrek hastası olan bir çocuk annesi Naime C. (36), Merkezefendi Mahallesi'nde tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla yaralandı.
Kadının çığlık atması üzerine merkezdeki hemşireler yardıma koştu. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Naime C'nin, anlaşmalı boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı, bir süre önce Antalya'daki evini terk ederek Denizli'deki abisinin yanında yaşamaya başladığı belirtildi.
Saldırıyla ilgili kadının eski eşi Ali Rıza K, gözaltına alındı.
AAMilas Zeytinlikuyu'daki bu görüntünün nedeni belli oldu
Denizli'de diyalizden çıkan kadın bıçakla yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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