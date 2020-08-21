  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Yolcu otobüsünde hırsızlık! Telefonunu bulamayınca...

Yolcu otobüsünde ! Telefonunu bulamayınca...

'den 'ya giden yolcu otobüsünde, bir yolcu muavinin telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını fark eden muavin, durumu otobüs şoförüne bildirdi. Hırsızlığa şahit olan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler şahsı gözaltına aldı.

Yolcu otobüsünde hırsızlık! Telefonunu bulamayınca...

21.08.2020, 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,13:08

Denizli'den Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste yabancı uyruklu bir yolcunun muavinin şarja taktığı cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Olaya şahit olan yolcuların ihbarı üzerine durdurulan otobüsteki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Denizli-Acıpayam yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya gitmek için otogardan yola çıkan otobüsün muavini cep telefonunu şarjı bitmesi üzerine şarja taktı. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs şarjda olan telefonu aldı. Muavin telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca durumu otobüs kaptanına bildirdi. O esnada yolculardan Murat Cirit, bir şahsın telefonu aldığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine otobüs yol kenarına çekilerek, polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, muavin de şikayette bulunmak için karakola gitti.

IHA

Gittiği restoranda darp edilen genç kızın o anları güvenlik kamerasında! Kütahya'da karantinadaki vatandaşlara yönelik denetim

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yolcu otobüsünde hırsızlık! Telefonunu bulamayınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA