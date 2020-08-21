Yolcu otobüsünde hırsızlık! Telefonunu bulamayınca...

Denizli'den Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste yabancı uyruklu bir yolcunun muavinin şarja taktığı cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Olaya şahit olan yolcuların ihbarı üzerine durdurulan otobüsteki şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Denizli-Acıpayam yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Antalya'ya gitmek için otogardan yola çıkan otobüsün muavini cep telefonunu şarjı bitmesi üzerine şarja taktı. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs şarjda olan telefonu aldı. Muavin telefonunu bıraktığı yerde bulamayınca durumu otobüs kaptanına bildirdi. O esnada yolculardan Murat Cirit, bir şahsın telefonu aldığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine otobüs yol kenarına çekilerek, polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, muavin de şikayette bulunmak için karakola gitti.

IHA

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