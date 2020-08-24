Başkan Zolan asfalt döktü

Ali Marım Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4'er şerit gidiş-geliş olarak düzenlen bulvarda sıcak asfalt çalışmalarına katıldı. Zolan, projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir DESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Türlü, daire başkanları, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti.

Bir süre asfalt serim makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Zolan, "Yolun geliş kısmını bitirdikten sonra trafiğe açıp gidiş istikametinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ali Marım Bulvarı da örnek bulvarlarımızdan birisi olacak" dedi.

SEBAHATTİN ALP