Denizli Valiliği vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı

Denizli Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adını kullanılarak iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, tekerlekli sandalye ve buna benzer maddi yardım talep ederek dolandırıcılık teşebbüslerinde bulundukları tespit edildiği belirtildi. Telefonla arayarak maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.



Açıklamada, "Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

IHA

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