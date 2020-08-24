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'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı

'de sulama havuzuna düşen geyik itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyiğin, veteriner hekimlerin yaptığı kontrolün ardından alanına salınacağı öğrenildi.

Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı

AA

24.08.2020, 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:09

Tavas ilçesinde sulama havuzuna düşen geyik, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Akyar Mahallesi'nde sulama havuzuna bir geyiğin düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan görevliler, 7 yaşındaki erkek geyiğin mahsur kaldığı sulama havuzundan çıkartılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tavas Şubesinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince sulama havuzundan çıkartılan geyiğin, veteriner hekimlerin yaptığı kontrolün ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

AA

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