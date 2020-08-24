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Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik kurtarıldı

Denizli'de sulama havuzuna düşen geyik itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan geyiğin, veteriner hekimlerin yaptığı kontrolün ardından doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

AA 24.08.2020, 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,15:09