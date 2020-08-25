Motosikletli gençlerin maskeyi taktıkları yer pes dedirtti!

Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile trafikte seyir halinde olan Adnan Bozkurt 2 gencin motosikletlerinin plakasının kapalı olduğunu fark etti. Bu sırada kırmızı ışıkta durduğu sırada plakaların üzerinde vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında kullandığı maskeleri plakaya taktıklarını fark etti. Bunun üzerine Bozkurt, cep telefonu ile fotoğraf çekti ve ardından polise ihbarda bulundu.

CEZALARI YAZILDI

Bozkurt, "Önce yolda dikkatimi çekti trafikte önümde ilerliyorlardı, bende kırmızı ışığı bekledim ardından bir tane fotoğraf çekme imkanım oldu. Biraz daha gençleri izledikten sonra polis ihbarda bulundum. Yüzlerinde ki maskeyi çıkarmışlar ve plakalarını kapatmışlardı hem ilginç geldi bana bu durum hem de ilk defa gördüğümden sosyal medya üzerinde paylaşmaya karar verdim. Ben paylaştıktan sonra çok fazla tepki geldi. İnşallah polislerimiz bu gençleri bularak cezalarını yazmıştır" dedi.

İHA