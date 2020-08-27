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Haberler Denizli Denizli'de sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki

'de sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki

’nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklanması ardından sokak müzisyenleri kararı etmek için valilik önünde toplandı.

Denizli'de sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki

27.08.2020, 13:12

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Karar neticesinde korona virüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara uyulmamasından kaynaklı artış göstermesinin tespit edilmesiyle birlikte sokak düğünleri yasaklandı ve yerini düğün salonlarına bıraktı.

Bunun üzerine sokak müzisyenleri karara tepki göstererek Valiliğin önünde toplanıp protesto etti. Hem vatandaşların hem de kendilerinin mağdur olduklarını söyleyerek kararın değişmesini veya düğün salonlarının kapanmasını talep ettiler.

İHA

Denizli'de sokak düğünlerine yeni düzenleme

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