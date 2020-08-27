Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde, keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören Bayram Babuçcu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Halatla içinde yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya inen itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi. Babuçcu, keçisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.Aliağa'da İZBAN toplantısı! Bergama'ya kadar uzanacak İzmirli futbolcu kazada hayatını kaybetti! Ailesi çıkan karara itiraz etti İzmir - Şırnak otobüsünde akılalmaz olay! Şoför hemen kapıyı kilitledi
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