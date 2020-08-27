Haberler Denizli Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Denizli'de su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, keçiyi kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi.

DHA 27.08.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,17:02