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Haberler Denizli Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen keçiyi kurtardı

'de su kuyusuna düşen kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden , keçiyi kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

DHA

27.08.2020, 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020,17:02

Denizli'nin Tavas ilçesinde, su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.


Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde, keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören Bayram Babuçcu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Halatla içinde yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya inen itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi. Babuçcu, keçisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.

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