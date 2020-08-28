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’de feci

Denizli’de feci kaza
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Denizli'de iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Denizli- Antalya yolu Cankurtaran Mevkisi'nde meydana gelen kazada, Bekir Ateş yönetimindeki kamyonet karşı yönden gelen Yusuf Çimen'in kullandığı otomobile, ardından da Serhan Yüzer yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in kullandığı kamyonet ikiye bölündü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kamyonet sürücüleri Ateş ve Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çimen, eşi İpek Çimen ile ismi henüz öğrenilemeyen çocukları hastaneye kaldırıldı.

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