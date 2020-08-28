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'de feci kaza! Yan yatan cip metrelerce sürüklendi

Son dakika... ’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Yan yatan ve metrelerce sürüklenen cipten sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Denizli'de feci kaza! Yan yatan cip metrelerce sürüklendi

28.08.2020, 11:20

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Denizli Afyon Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 09 F 8568 plakalı cip ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüjü geçtiği esnada yan yatan cip karşı şeritte metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yan yatan cipten çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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