Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Denizli Afyon Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 09 F 8568 plakalı cip ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Orta refüjü geçtiği esnada yan yatan cip karşı şeritte metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yan yatan cipten çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Denizli'de feci kaza! Yan yatan cip metrelerce sürüklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.