DENİZLİ'DE, özel bankaların para kuryeliğini yapan ve 13 milyon liranın olduğu öne sürülen özel güvenlik şirketi şubesinde, soygun girişimi yaşandı. Dün sabah kargocu kılığında iş yerine gelen 3 şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edilince, havaya ateş edip, kaçtı. Polis inceleme başlatırken, soygun girişimi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Bankaların parasını taşıyan şirkete soygun girişimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.