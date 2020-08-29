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Haberler Denizli Bankaların parasını taşıyan şirkete soygun girişimi

Bankaların parasını taşıyan şirkete soygun girişimi

Bankaların parasını taşıyan şirkete soygun girişimi
Giriş Tarihi: 29.8.2020

DENİZLİ'DE, özel bankaların para kuryeliğini yapan ve 13 milyon liranın olduğu öne sürülen özel güvenlik şirketi şubesinde, soygun girişimi yaşandı. Dün sabah kargocu kılığında iş yerine gelen 3 şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edilince, havaya ateş edip, kaçtı. Polis inceleme başlatırken, soygun girişimi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

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