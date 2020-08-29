Bankaların parasını taşıyan şirkete soygun girişimi

DENİZLİ'DE, özel bankaların para kuryeliğini yapan ve 13 milyon liranın olduğu öne sürülen özel güvenlik şirketi şubesinde, soygun girişimi yaşandı. Dün sabah kargocu kılığında iş yerine gelen 3 şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edilince, havaya ateş edip, kaçtı. Polis inceleme başlatırken, soygun girişimi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN