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’de seminer alan bir öğretmende korona virüs çıktı

’de yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere seminer verilen okulda, öğretmende korona virüs belirtileri görülmesi test sonucu pozitif olduğu öğrenildi. Seminerde bulunan idareci ve öğretmenler izolasyona alındığı belirtildi.

Denizli’de seminer alan bir öğretmende korona virüs çıktı

29.08.2020, 17:29

Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'nde bulunan Zeybekler Anadolu Lisesi'nde 24 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi seminer gerçekleştirildi. Okulda seminer alan 1 öğretmenin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. İngilizce öğretmeni A.Ş.'nin testinin pozitif çıkması üzerine ailesi ile karantinaya alındığı, okulda görevli yönetici ve diğer öğretmenlerin de evlerinde izolasyon programına tabi tutulduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir öğretmende de korona virüs testi pozitif çıkarak ailesi ile birlikte karantinaya alınmıştı.

İHA

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