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Haberler Denizli Semt pazarlarında virüs hiçe sayılıyor

Semt pazarlarında virüs hiçe sayılıyor

Semt pazarlarında virüs hiçe sayılıyor
Giriş Tarihi: 31.8.2020

DENİZLİ'DE her gün farklı semtlerde kurulan semt pazarlarında korona virüsü tedbirleri hiçe sayılıyor. Her gün onlarca kişi ile yüz yüze gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, vatandaşların bir kısmı ise maskesiz alışveriş yaparak ürünleri kendi seçip, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralını unutuyor. Maske takmayan bir pazar esnafı kendisini görüntüleyen kameraya el sallarken, kimi esnaf ise bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

SEBAHATTİN ALP

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