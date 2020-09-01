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’dan ’ye giden 13 kişi gözlem altında

İstanbul’dan Denizli’ye giden 13 kişi gözlem altında
Giriş Tarihi: 1.9.2020

İstanbul'dan Denizli'ye uçakla gelen bir kişinin yeni tip korona virüsü (Kovid- 19) hastası olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu kişinin de aralarında bulunduğu 13 yolcu karantinaya alındı. Korona virüsü testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı kadının, İstanbul'dan uçakla kente geldiği ihbarı üzerine, sağlık ekipleri harekete geçti. Uçağa gerekli tedbirleri alarak giren ekipler, Alman vatandaşı kadını izole ederek hastaneye götürdü. Kadının uçakta yakın temas ettiği belirlenen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Öte yandan yurtdışından gelince yaptırdığı korona virüsü testi pozitif çıkan kadının, yakınlarının uyarısına rağmen uçağa bindiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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