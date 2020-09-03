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Denizli'de 12 motosiklete trafikten men edildi

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında,26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.