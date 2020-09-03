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'de 12 motosiklete trafikten men edildi

'de jandarma ekipleri tarafından kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında,26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.

Denizli'de 12 motosiklete trafikten men edildi

03.09.2020, 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,13:39

Denizli'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucu 12 motosiklet, trafikten menedildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi.

Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.

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