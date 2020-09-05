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Haberler Denizli Kara haber tez geldi

Kara haber tez geldi

Kara haber tez geldi
Giriş Tarihi: 5.9.2020

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada başlayan yangın hızla büyüdü.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
FABRİKA çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan biri kadın 3 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride mahsur kaldığı öne sürülen 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada kayıp oldukları belirtilen Hüseyin Aktaş ve Salih Yılmaz isimli işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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