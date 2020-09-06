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Haberler Denizli Denizli'de 264 sikke ele geçirildi

'de 264 ele geçirildi

Denizlinin Pamukkale ilçesinde, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde 264 ele geçirildi.

Denizli'de 264 sikke ele geçirildi

DHA

06.09.2020, 12:39

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrendi. Dün gece operasyon düzenleyen ekipler, M.S., G.T., S.D., N.İ., M.H. ve N.H.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 264 sikke ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

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