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’de öğrenci otobüs kartlarına dönemi başladı

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı” dönemi başladı. Kartlarda vize dönemi 3 Ekim 2020'de sona erecek.

Denizli’de öğrenci otobüs kartlarına vize dönemi başladı

06.09.2020, 17:12

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu öğrenci kartlarında vize dönemi başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli öğrenci kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı.

Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli öğrenci kartlarının son vize tarihinin ise 3 Ekim 2020 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan kartların 6 Ekim 2020 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

İHA

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