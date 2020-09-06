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Haberler Denizli Lüks cip bir anda alevlere teslim oldu

bir anda alevlere teslim oldu

’de park halindeki bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile lüks cip söndürülürken, büyük maddi hasar oluştu.

Lüks cip bir anda alevlere teslim oldu

06.09.2020, 15:04

Yangın, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cip Şahin Tepesi mevkiinde park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü aracının yandığını fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay ile ilgili incelemenin ardından çevrede güvenlik önlemleri aldı. İddiaya göre, lüks cip sürücüsü vatandaşların sürekli olarak Denizli'yi yüksek noktadan izlediği bölgede otururken aracının yandığını ve yangının ise sebebinin belirlenemediğini öğrenildi.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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