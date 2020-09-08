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'de ! Polis o aracın etrafında önlem aldı

'de para taşıyan zırhlı araç otomobille çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri yüklü miktarda para bulunan zırhlı aracın çevresinde önlem aldı.

Denizli'de trafik kazası! Polis o aracın etrafında önlem aldı

DHA

08.09.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,08:54

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde para taşıyan zırhlı araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi Akköy yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İlçedeki 4 ayrı bankaya ait parayı taşıyan, özel bir şirkete ait Hüseyin Görgülü yönetimindeki 06 CBA 792 plakalı zırhlı para nakil aracı, Kazım Kozhan yönetimindeki 45 SC 7871 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, zırhlı aracın sürücüsü Görgülü ve yanındaki görevliler Kadir Hız ve Cemal Uygur Alp ve otomobil sürücüsü Kazım Kozhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgülü, Hız ve Alp, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. 4 yaralı, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Jandarma ekipleri, yüklü miktarda para bulunan zırhlı aracın çevresinde önlem aldı. Araçtaki paralar, tutanak tutulduktan sonra gelen başka bir zırhlı araçla kent merkezine götürüldü.

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