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’deki büyümeden söndürüldü

'de çıkan büyümeden söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.

Denizli’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

09.09.2020, 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,11:07

Denizli'nin Kale ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda 3 hektar alan zarar gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın daha fazla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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