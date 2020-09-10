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Haberler Denizli Takla atan araç hurdaya döndü!

Takla atan araç hurdaya döndü!

'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile, 'ın kullandığı otomobil taklalar atarak yan durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Yumuşak'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Takla atan araç hurdaya döndü!

10.09.2020, 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,14:15

Denizli'de meydana gelen kazada otomobil takla atarak yan durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Buldan ilçesi Meyale Kavşağında meydana geldi. Özkan Cesur yönetimindeki Citroen marka otomobil ile seyir halinde iken Ali Rıza Yumuşak idaresindeki 20 AAT 20 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Yumuşak'ın içinde bulunduğu otomobil taklalar atarak yan durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ali Rıza Yumuşak'ı özel aparatlar aracılığıyla sıkıştığı yerden kurtardı.

Özkan Cesur ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. 2 sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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