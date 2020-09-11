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’de Kovid-19’dan kapandı

Denizli’de Fen Lisesi Kovid-19’dan kapandı
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Denizli'de korona virüsü vaka artışları okullarda da ortaya çıkmaya başladı. Merkezefendi, Tavas ve Baklan ilçelerindeki 3 okulda öğretmenlerin koronaya yakalanmasının ardından bir korona vakası da Babadağ'da yaşandı. İlçedeki Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Müdürü O.K'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak kararıyla okul kapatıldı. Okul Müdürü'nün testinin pozitif çıkmasının ardından okulda yeni eğitim öğretim yılı öncesi seminerlere devam eden 32 öğretmen de karantinaya alındı.

SEBAHATTİN ALP

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