  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli ‘Fethiye halkına küfretmedim’

halkına küfretmedim’

‘Fethiye halkına küfretmedim’
Giriş Tarihi: 13.9.2020

DENİZLİSPOR Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasındaki kavga davasının ikinci duruşması yapıldı. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda Fethiye halkına küfretmediğini söyledi. Fethiye halkı ile alıp veremediğini belirten Çetin, "Ömrümün 20 yılı burada geçti. Yalan beyanda bulunanlardan davacıyım" dedi. Çetin'in oğlu Evrim Çetin ise, "Bana, abime ve babama tekmeler atıldı. CD asıllarının izlenmesini talep ediyoruz" dedi. Davaya katılan tanıklar ise, Çetin'in küfür ve hakaretler yağdırdığını belirtti. Trafik polisi Özkan M, "Başkan olduğunu beyan eden biri hakaret ediyordu" dedi. Salih S. "En öndeki kişi omuzuyla polisi itekledi. Polis biber gazı sıkınca küfür etti" derken, Selçuk Ç. de Çetin'in Fethiyelilere defalarca küfür ettiğini, söyledi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Fethiye halkına küfretmedim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA