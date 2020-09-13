‘Fethiye halkına küfretmedim’

DENİZLİSPOR Başkanı Ali Çetin ve ailesi ile polisler arasındaki kavga davasının ikinci duruşması yapıldı. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda Fethiye halkına küfretmediğini söyledi. Fethiye halkı ile alıp veremediğini belirten Çetin, "Ömrümün 20 yılı burada geçti. Yalan beyanda bulunanlardan davacıyım" dedi. Çetin'in oğlu Evrim Çetin ise, "Bana, abime ve babama tekmeler atıldı. CD asıllarının izlenmesini talep ediyoruz" dedi. Davaya katılan tanıklar ise, Çetin'in küfür ve hakaretler yağdırdığını belirtti. Trafik polisi Özkan M, "Başkan olduğunu beyan eden biri hakaret ediyordu" dedi. Salih S. "En öndeki kişi omuzuyla polisi itekledi. Polis biber gazı sıkınca küfür etti" derken, Selçuk Ç. de Çetin'in Fethiyelilere defalarca küfür ettiğini, söyledi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ERDOĞAN CANKUŞ