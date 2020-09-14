Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Yapılan sıkı tedbirlerin sonucunda maske kullanım zorunluluğuna uymayan 438 kişiye 394 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
DHA
Denizli’de maske takmayanlara 394 bin 200 TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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