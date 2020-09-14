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Haberler Denizli Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi

Yüklü miktarda kokainin kente girişini engelledi

’ye, yüklü miktarda sevkiyatı yapan tacirlerini kent girişinde polis ekipleri durdurdu. Narkotik köpeği ’nin tepki vermesi üzerine vites kutusunun altına saklanmış bulundu.

Yüklü miktarda kokainin kente girişini Jibby engelledi

İHA

14.09.2020, 18:53

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı bilgisi üzerine narkotik ekipleri harekete geçti. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan narkotik ekipleri kent girişinde şüpheli araçlarda aramalarda bulundu. Polis ekiplerinin çevirmesine takılan ve şüpheli davranışlar sergileyen araçta narkotik ekiplerinin göz bebeklerinden olan narkotik köpeği Jibby araçta arama yaptı.

58 PAKET

Jibby'nin tepkisi üzerine vites kutusunu açan polis ekipleri gördükleri manzara ile neye uğradıklarını şaşırdı. Yapılan detaylı aramada vites kutusunun altına saklanmış ve satışa hazır halde uyuşturucu madde bulundu. Satışa hazırlanmış 58 adet paket halinde 43 gram kokain ele geçirildi.






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