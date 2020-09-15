Başkan Zolan, yeni stadın yerini açıkladı

Yeni stadın şehrin hemen yanı başında olacağını söyleyen Başkan Zolan, FİFA standartlarında bir stadın yanında, birçok sportif tesis ile birlikte insanların buluşma noktası olacak bir bölge parkının planlandığını söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı 2.Birleşimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gündemin 27.maddesinde yer alan Denizli'ye kazandırılacak yeni stat yeri plan değişikliği konusunda görüşüldü. Stat yerini belirlemek için başta ulaşım kolaylığı olmak üzere ok alternatifli bir şekilde düşünüldüğünü söyleyen Zolan, alanın dar olmasına, otopark ve ulaşım sorunlarına değindi.





"İHTİYAÇLARA FAZLASIYLA KARŞILIK VERECEK"

Stat yeri için ilk etapta Ankara-İzmir Çevre Yolu üzerinde Eskihisar - Laodikya yakınlarında bir yer tespit edildiğini hatırlatan Başkan Zolan, "Bölgede yapılan deneme kazıları sonucu bu alandan da vazgeçildi. Tarihi eserlerin olduğu noktada stadın yapılması mümkün değildi. Sonrasında yeniden yer arayışına girdik. Bugün yeni tespit ettiğimiz yeri görüşüyoruz. Bana göre burası Eskihisar bölgesine göre daha anlamlı, daha şehrin bitişiğinde olan bir yer. Hem genişleme imkanı da var. Sadece stat değil, etrafında birçok sportif tesis yapabilme olanağı bulunan, insanlarımıza buluşma imkanı sağlayan bir alan. Genişlik anlamında ihtiyacımıza fazlasıyla karşılık verecek bir alan. Ayrıca bu alanda yapılacak olan stat, FIFA standartlarına uygun olarak kuzey-güney doğrultusunda planlanmıştır" diye konuştu.





BAKANLIK UYGUN GÖRÜŞÜ VERDİ

Ulaşım boyutuna bakıldığında ise Kayalar Mahallesindeki yeni stat alanının İzmir Bulvarı'na 600 metre uzaklıkta olduğunu, Üçler bölgesi ve Ali Marım Bulvarı'na uzanan 50 metre genişliğindeki yolun bitişiğinde bulunduğunu belirten Zolan, "Alan insanlarımıza sıkıntı vermeden geliş gidişi sağlayacak bir aks üzerinde, çok geniş yolları var. Stat alanını saran 20-21 metrelik birkaç tane yol var. Bu yollar mevcut stadımızın olduğu Lise Caddesi ve Gazi Bulvarından daha geniş yollara sahip. Ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımız bir noktada. Parklanma anlamında da birçok imkanı barındırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelen heyet yeri inceledi ve stat yapılacak en iyi alanlardan olduğunu raporlarında hazırladı. Bakanlığımızdan da uygun görüşleri almış olduk" dedi.







MEVCUT STAT YERİ MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Denizli'nin beklediği güzel yatırımlara hep beraber kavuşmayı arzuladığını söyleyen Zolan, "Bu stat yapılıncaya kadar mevcut stat fonksiyonunu ifa edecek. Ne zaman yeni stat yapıldı, faaliyete geçti mevcut alanda da bir millet bahçesi düzenleyeceğiz. Yoğun yapılaşma olan bölge insanlarımızın nefes alacağı bir yer haline gelecek. Her iki taraftan da baktığımız zaman mevcut stadın millet bahçesi olması ve yeni stadımızın alanın genişliği, ulaşımla ilgili sorunların olmayacağı bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Emek veren, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.