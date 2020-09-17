  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ile girilecek

’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara kodu ile girilecek

yayımladığı genelge ile tüm festival ve benzeri etkinlikleri yasaklanması yanı sıra alkollü sunum gerçekleştiren işyerlerinin saat 24.00’da faaliyetlerini sonlandırması kararı aldı. Ayrıca tüm kamu kurumları ve kuruluşları ile özel bankalarda da geçerli olmak üzere girişlerde kodu sorgulama zorunluluğu geldi.

Denizli’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ile girilecek

İHA

17.09.2020, 17:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,17:18

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanarak korona virüs salgınına yönelik yeni tedbirleri kapsayan genelge yayımladı. Bu kapsamda her türlü açık ve kapalı ortamlarda talep edilen festival, konser ve şenlik gibi faaliyetleri yasakladı. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalarında da dahil tüm bankalarda çalışan personele ziyaret ve ya hizmet almak için gelen tüm vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına karar verdi.

Yayımlanan genelgede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ziyaretlerin yasaklanması ise bir diğer madde olurken bu kurumlarda toplantıların yapılmamasına zorunlu hallerde ise online yapılmasına karar verildi. Yayımlanan genelgede alkollü içki satış belgesi alan turizm işletmeleri de dahil olmak üzere tüm işyerleri saat 24.00 itibariyle faaliyetleri sonlandırması kararı alındı.

Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Doğalgazda "HES kodu" dönemi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ile girilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA