  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kıskıvrak yakalandılar! Perde ile kapattıkları bağ evinde...

Kıskıvrak yakalandılar! Perde ile kapattıkları bağ evinde...

'de ev sahibinin haberi olmadan bağ evinin etrafını perde ile çevirip, kazı yapan 8 define avcısı yakalandı. 10 metre derinlikte kazı yapan define avcıları gözaltına alınırken, nitelikte küp ve işlemeli taşlar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kıskıvrak yakalandılar! Perde ile kapattıkları bağ evinde...

18.09.2020, 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,14:32

Denizli'de sahibinin haberi olmadan bağ evinin etrafını çarşaflarla kapatan biri kadın 8 define avcısı, Jandarma KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bağ evinin altından yaklaşık 10 metre derinlikte kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken tarihi eser nitelikte küp ve işlemeli taşlar ile kazı malzemeleri ele geçirildi.


Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Arsa sahibinin izni olmaksızın bağ evine giden biri kadın 8 şüpheli evin etrafını çarşaf ve perdeler ile kapattılar.yaklaşık 10 metrelik kazı yapan şahıslar burada tarihi eser nitelikte küp ve işlemeli taşlar bulunca kazıya devam ettiler.

Define avcılarının izinsiz kazı yaptığı bilgisini alan Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri harekete geçti. Bağ evinin olduğu bölgeye gelen KOM ekipleri kısa süreli izleme ve takibin ardından şahısları suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyonda define bulmak için kazı yapılan alanda I.C.A., M.A.A, M.A.E., C.A., M.K., Y.S., A.Ö. ve G.C isimli biri kadın olmak üzere 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan aramalarda, tarihi küp, 3 adet tarihi taş eser, jeneratör, taş kırma makinesi, define arama dedektörü, 4 adet kürek, 4 adet kazma, el arabası ve 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 8 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İHA

Acı şekilde can verdi! Cesedi yol kenarında bulundu Manisa’da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi Kurtuluş Savaşı’nda önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak bağışlandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kıskıvrak yakalandılar! Perde ile kapattıkları bağ evinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA