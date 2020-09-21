Sevgi Eli 14 yılda 138.500 kişiye uzandı

DENİZLİ'DE 14 yıldır hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, bu yıl afet ve yangın sebebiyle evleri zarar gören 25 ailenin eşyalarını yeniledi. 14 yılda 34 bin 603 aile olmak üzere toplamda 138 bin 500 kişinin elinden tutan Sevgi Eli, her yıl on binlerce ihtiyaç sahibine gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. 2020'de 482 aileye 6 bin 551 adet ev eşyası yardımı yapan Sevgi Eli, 1290 hayırseverin yaptıkları ayni yardımını da 6 bin 861 vatandaşa ulaştırdı.

SEBAHATTİN ALP