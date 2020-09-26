Denizli'de feci kaza! Yetiştirdiği meyveyi satmaya gidiyordu...

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bariyere çarparak durabildi. Araçta sıkışan yaşlı sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarında saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki İsmail Öz, 20 AD 554 plakalı pikap ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında ki beton bariyere çarparak takla atan araçta sürücü Öz, bulunduğu alanda sıkıştı. Servis bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Öz'ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.





KENDİ YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERİ SATMAYA GİDİYORDU

Yaşlı adamın kendi yetiştirdiği hünnap meyvesini pazarda satmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Pikabın kasasında bulunan meyveler ise kaza sonucu ortalığa saçılması dikkatlerden kaçmadı. Acı haberi duyarak kaza yerine gelen aile üyeleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yola saçılan meyveler toplanırken hurdaya dönen pikap ise yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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