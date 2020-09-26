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Haberler Denizli Denizlispor’dan Sekidika hamlesi

’dan Sekidika hamlesi

Denizlispor’dan Sekidika hamlesi
Giriş Tarihi: 26.9.2020

Süper Lig"de oynadığı ilk iki maçta Göztepe'ye deplasmanda 5-1 yenilen evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da oynayan Jesse Sekidika'yı almak için harekete geçti. Ege ekibi, İstanbul temsilcisinin kadroya almadığı 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcuyu kiralamak için görüşmelere başladığı bildirildi.

JİMMY DURMAZ TAMAM
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı ekibe devre arasında Eskişehirspor'dan transfer olmuştu. Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Hatayspor'un da gündeminde olan Jesse Sekidika'nın transferinin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Bu arada Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı da isteyen Denizlispor yönetimi, bu transferde de sona yaklaştı.

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