Miray’ın ölümüne soruşturma

DENİZLİ'DE parkta oynarken kolu kırılan, ameliyata alınan ve bir daha uyanamayan 6 yaşındaki Miray Tokdemir'in ölümü üzerine Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ailesi de şikayetçi oldu.

SALINCAKTAN DÜŞTÜ

Acıpayam ilçesinde yaşanan olayda, kırılan koluna özel bir hastanede yapılan ameliyattan sonra iki gün uyanamayan Miray Tokdemir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, ameliyattan 12 gün sonra da yaşama tutunamayarak hayatını kaybetmişti. Acıpayam Belediyesi'nde çalışan baba Mehmet Ali Tokdemir'in dayısı Görkem Kavaklı, Miray'ın dedesinin vefatı nedeniyle ailesiyle gittiği Yassıhöyük Mahallesi'nde salıncaktan düştüğünü söyledi. Ölüm haberiyle büyük şok yaşadıklarını belirten Kavaklı, ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerden şikayetçi olduklarını söyledi.

SEBAHATTİN ALP