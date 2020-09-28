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Haberler Denizli İstatistiklerde Antalya önde

İstatistiklerde önde

İstatistiklerde Antalya önde
Giriş Tarihi: 28.9.2020

Denizlispor ve Antalyaspor, tarihlerinde bugün 82. kez karşı karşıya gelecek. Denizlispor, rakibine karşı daha önce oynanan 81 maçta 27 kez kazanırken, 33 yenilgi aldı. İki takım arasındaki 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ege ekibi, Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçında ise sadece 2 kez kazandı. Denizlispor gurbette oynadığı 7 maçı kaybederken rakibine karşı 4 beraberlik elde etti. Denizlispor, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

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