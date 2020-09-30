Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışan personel ile ziyaret ve işlem yapacak vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulama dönemi başlattı.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirerek ateş ölçümlerini temassız bir şekilde yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de söz konusu karara göre hizmet binalarında "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulaması üzerinden HES kodu 9sorguluyor. Pandemi kurallarına göre vatandaşların HES kodları kontrol edildikten sonra belediyeye girişlerine izin veriliyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde HES Kodu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.