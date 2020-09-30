Denizli'de feci kaza! Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tavas-Karacasu kara yolu Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas yönüne giden Efkan Zengin yönetimindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan kara yoluna çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı'nın kullandığı 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Çiyancı ile araçta bulunan Celal Guru ve Mehmet İhsan ağır yaralandı.

Kamyon sürücüsü Zengin ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.