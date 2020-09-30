  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

'de feci ! araç ile kamyon çarpıştı

'nin Tavas ilçesinde, araçla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de feci kaza! Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

30.09.2020, 17:44

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tavas-Karacasu kara yolu Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacasu'dan Tavas yönüne giden Efkan Zengin yönetimindeki 45 YZ 520 plakalı kamyon, tali yoldan kara yoluna çıkan Muhammet Mehmet Çiyancı'nın kullandığı 20 HU 126 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Çiyancı ile araçta bulunan Celal Guru ve Mehmet İhsan ağır yaralandı.

Kamyon sürücüsü Zengin ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de feci kaza! Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA