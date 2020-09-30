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Haberler Denizli Denizli’deki orman yangınında kundaklama iddiası! Polis, ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor

’deki orman yangınında iddiası! Polis, ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor

'de çıkan orman yangınında iddiası gündeme geldi. 'de çıkan yangına müdahale edilirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine göre ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüphelinin peşine düştü.

Denizli’deki orman yangınında kundaklama iddiası! Polis, ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor

30.09.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,15:06

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Polis ekipleri, ormanı ateşe verdikten sonra kaçan şüpheliyi arıyor.


Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda kundaklama sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın bir mesafede çıkan yangında havadan 1 helikopter, karadan ise 7 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Ormanlık alanda ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan; gördü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, ormanı ateşe verdikten sonra araçla kaçak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, bölgede denetimlerini sıklaştırdı.

İHA

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