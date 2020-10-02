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Haberler Denizli Online tepesi!

Online tepesi!

Çivril’de yaşayan öğrencilerin mahallelerinde operatörlerinden kaynaklı olarak çekmiyor. Çocuklar, derslerine katılmak için ellerinde tablet ve telefonlarla her gün tepe tepe dolaşarak internetin çektiği bir yer arıyor.

Online tepesi!
Giriş Tarihi: 2.10.2020

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçme kararı aldı ve Eğitim Bilimleri Ağı (EBA) üzerinden online olarak gerçekleştirilen canlı dersleri öğrencilere sundu. Denizli'nin Çivril ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Osmanköy Mahallesi'nde yaşayan ve salgın öncesinde taşımalı sistemle Çivril'deki okullara giderek eğitim gören öğrenciler, GSM operatörlerinden kaynaklı olarak mahallelerinde internet olmadığı için EBA'ya erişim sağlayamıyor.

CANLI YAYINA KATILIYORLAR
Ders saatlerinden önce telefon ve tabletlerini ellerine alan öğrenciler, mahallelerinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tepelere çıkarak canlı yayınlanan derslere katılabilmek için sinyal arıyor.

KONULARDAN UZAK KALIYORUZ
İnternet vericilerinin mahalleye ters istikamette kalmasından dolayı telefon ve internetin çekmediğini belirten lise öğrencisi Döndü Akbaş, "Evlerde internet çekmediği için köyün dışında, internetin çektiği yerlere yürümek zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerimizin verdiği canlı derslere giremiyoruz ve konulardan uzak kalıyoruz. EBA TV'den dersleri görmek yetmiyor, biz internetten canlı derslere katılmak istiyoruz" diye konuştu.

"MAHALLEMİZE İNTERNET BAĞLANMASINI İSTİYORUZ"
MAHALLE sakinlerinden olan Gülsüm Bozkurt, torunlarının internetten derse giremediğini belirterek, "Çocuklar evden internete giremiyoruz diyorlar. Televizyondan da ders saatini kaçırıyoruz, yapamıyoruz diyorlar. Çocuklarımızın derslere katılabilmesi için mahallemize internet bağlanmasını istiyoruz" dedi.

Sebahattin ALP

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