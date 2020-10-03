  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Meteoroloji'den Denizli için güneş çarpması uyarısı

Meteoroloji'den için güneş çarpması uyarısı

, için başta yaşlılar olmak üzere çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den Denizli için güneş çarpması uyarısı

İHA

03.10.2020, 15:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için güneş çarpmasına karşı uyarıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar, ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle arz edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji'den Denizli için güneş çarpması uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA