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Haberler Denizli Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı! Eroin kullanımında Türkiye'de birinci sırada

Bakan Soylu, için acı tabloyu açıkladı! kullanımında Türkiye'de birinci sırada

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” programında konuşan İçişleri Bakanı , Türkiye’de ’nin kullanımında birinci sırada geldiğini söyledi.

Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı! Eroin kullanımında Türkiye'de birinci sırada

08.10.2020, 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,13:15

Son dakika.. İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, uyuşturucu kullanıcıların önüne geçmek için "En İyi Narkotik Polisi; Anne" kampanyasını hayata geçiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Hizmet Binasında düzenlenen program tanıtımında Denizli'nin eroin kullanımında birinci sırada olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "18 büyük ilimiz arasında Denizli'nin eroin kullanımında birinci sırada olduğunu bu sayede kesinleştirdik. Uyuşturucu riski en yüksek illerin İzmir, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve Adana, risk durumu en düşük illerimizin de Tokat, Kütahya, Gümüşhane, Ordu ve Tunceli olduğunu yaptığımız saha araştırmalarıyla netleştirdik" dedi

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