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Haberler Denizli Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

'nin Pamukkale ilçesinde, baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 81 akü bulundu.

Denizli'de baz istasyonlarından çalınan 81 akü ele geçirildi

AA

11.10.2020, 18:16

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), GSM firmalarının Isparta, Niğde, Konya ve Aksaray'daki baz istasyonlarından çalınan akülerin kente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ve Isparta jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla takip edilen bir kamyonet Pamukkale'de durduruldu. Kamyonetin kasasında baz istasyonlarına ait 81 akü ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı. M.Y'nin bağlantılı olduğu öne sürülen Ö.Ü (39), I.Y (47) ile M.Z. (44) de Konya'da yakalandı. Aküler, şirket yetkililerine teslim edildi.






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