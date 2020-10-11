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4 - 0 | MAÇ SONUCU

ekiplerinden , 1. Lig takımlarından 'u hazırlık maçında mağlup etti.

Göztepe 4 - Menemenspor 0 | MAÇ SONUCU

11.10.2020, 18:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020,18:42

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'u hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Guilherme ile 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı 20. dakikada Dzenan Burekovic ve 30. dakikada Cherif Ndiaye'nin golleriyle 3-0 üstün tamamladı.

İkinci devreye 47. dakikada Andre Poko'nun golüyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

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