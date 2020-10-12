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Haberler Denizli Dağda mahsur kalan 2 kişi 12 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

Dağda mahsur kalan 2 kişi 12 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

’nin Merkezefendi ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları Karcı Dağında mahsur kalan iki arkadaş, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 12 saatin sonunda kurtarıldı. Yaklaşık bin 550 metre yükseklikten indirilen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Dağda mahsur kalan 2 kişi 12 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

12.10.2020, 14:02

Olay, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karcı Dağı zirvesine tırmanan T.E. ve H. Y., yürüyüşün ardından geriye dönmek için yola çıktı. Zirveden yaklaşık 100 metre aşağı indikten sonra mahsur kalan 2 kişi aşağı inemediği için 112 Çağrı Merkezine ulaşarak ihbarda bulundu. Bulundukları bölgeyi tahmini olarak belirtmelerinin ardından harekete geçen Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkilileri, Dağ Arama Kurtarma (DAK), TRAC, İHH ve PAKDOS gönüllüleri harekete geçti.

Akşam 21.30 saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları farklı güzergahlar üzerinden bölgeye ulaşmak için koordineli şekilde operasyon başlatıldı. AFAD ekipleri vatandaşlara ulaştıklarında soğuktan üşüdükleri için DAK ve AFAD gönüllüleri yağmurluklarını giydirdi.



Yaklaşık bin 550 metre yükseklikten bir vatandaş sedye ile indirilirken diğer vatandaş ise ekiplerin desteğiyle UMKE ekibinin hazır olduğu noktaya indirilerek teslim edildi. Yaklaşık 12 saat süren operasyonun ardından vatandaşlar sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

İHA

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