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Haberler Denizli Denizli’de bir haftada 629 bin 844 TL cezai işlem uygulandı

’de bir haftada 629 bin 844 TL cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 732 vatandaşa 629 bin 844 TL ceza kesildi.

Denizli’de bir haftada 629 bin 844 TL cezai işlem uygulandı

İHA

12.10.2020, 15:49

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan 675 kişiye 607 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 57 kişiye ise 22 bin 344 TL para cezası kesildi.

Böylelikle bir haftada toplamda 732 kişiye 629 bin 844 TL para cezası uygulandı.

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