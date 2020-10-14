Denizlili genç kız bıçaklanarak öldürüldü

DENIZLILI 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu evinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen kişi ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Isparta Anadolu mahallesinde yaşayan Denizlili Gamze Esgicioğlu'nun, komşuları tarafından bıçaklandığının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 3. katta yaşayan genç kızın dairesine giren ekipler geç kızı göğsünden bıçaklanmış olarak kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, genç kızın öldüğü belirlendi. Talihsiz Gamze'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

4 ŞÜPHELI GÖZALTINDA

POLISIN incelediği güvenlik kameralarında, Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisiyle birlikte 3 kişinin genç kızın yaşadığı eve geldikleri araç görüntülendi. Bunun üzerine yapılan operasyonla genç kızın erkek arkadaşı ve 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü açıklandı.



ATA GÜNDÜZ KURŞUN