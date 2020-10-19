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Haberler Denizli Bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

Bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje çarptı, ardından lastiği yerinden çıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

19.10.2020, 16:16

Kaza, Çivril ilçesi Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden kent merkezine seyir halinde olan sürücü Mesut A'nın kullandığı 64 BC 787 plakalı Honda marka otomobil ile bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobilin ön kısmı orta refüje çarpması sonucu aracın lastiği çıkarak sağ şeritte durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazire A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil yoldan çekildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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